Бородюк: рано говорить о смене стратегии в «Зените» — пока у них курс на иностранцев

Андрей Аршавин: «Зенит» ставит свои результаты во главу угла, а не развитие лиги – это проблемы функционеров. Чемпионство важнее для нас»
– Ваши слова на youtube-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. РПЛ после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?
– Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.
Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.
Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.
Купцова об Исинбаевой: «Надо прекратить травлю. Сейчас люди много говорят, качают ситуацию»
Мама Малкома на русском поблагодарила «Зенит»: «Это были 4 года большого счастья и достижений. До скорой встречи»
Мальцев о Гальченюке: «Вижу посты, что он чуть ли не монстрила какой-то. Он классный и веселый пацан, в «Иглс» Алекс стал моим хорошим товарищем»