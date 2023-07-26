Бородюк: рано говорить о смене стратегии в «Зените» — пока у них курс на иностранцев

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Андрей Аршавин: «Зенит» ставит свои результаты во главу угла, а не развитие лиги – это проблемы функционеров. Чемпионство важнее для нас»

– Ваши слова на youtube-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. РПЛ после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?

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– Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.

Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.

Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.