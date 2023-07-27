Оганесян уверен, что «Оренбург» будет бороться за первую восьмерку РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов считает, что эмоции помешали команде успешно стартовать в новом сезоне МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубке России под руководством Марцела Лички. Личка возглавил «Динамо» летом. В первом туре РПЛ динамовцы проиграли «Краснодару» со счетом 1:3, в Кубке — «ПАРИ НН» (1:1, 3:4 по пенальти). — Ну проиграли, ничего страшного. Все чего то всегда ждут. Иногда не складываются первые матчи, что то не так пошло. В предсезонке хорошо поработал, как начались официальные матчи команда стала проигрывать. Может эмоции какие то, на Кубок с «ПАРИ НН» они не плохо играли, создавали моменты», — цитирует Колыванова Vprognoze.ru. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Vprognoze.ru