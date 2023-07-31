Чемпион ОИ-1980 по волейболу назвал самые памятные матчи в карьере

«Мне очень сильно запомнился ряд игр в Париже на чемпионате Европы в 1979 году, когда я был в прекрасной форме. Очень памятна победная встреча в финале с Польшей на чемпионате мира в Италии в 1978-м. Мы выигрывали несколько раз Кубок мира, который проводился, как правило, в Японии в те времена, и было множество красивейших игр. Матч, когда мы уступили полякам на ЧМ-1974, мне тоже очень запомнился.



Но всё равно для меня самая запоминающаяся игра — это финал Олимпиады в Москве, хоть я и не сильно много поиграл в том матче. Все друг за друга переживали в той встрече, и каждый хотел стать олимпийским чемпионом, тем более дома. Для всех нас это был самый знаковый матч в истории», — сказал Кондра в интервью «Матч ТВ».