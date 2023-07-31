Продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 84-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество хозяев, расстреляв ворота с близкого расстояния после паса Михаила Игнатова.

Счёт в матче перед перерывом открыл Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса.