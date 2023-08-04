Тренер Бышовец: у «Локомотива» есть реальные шансы побороться за призы по итогам РПЛ

«Шансы ЦСКА и «Локомотива» в дерби практически равны, но у команды Галактионова нет проблем с составом. Матч с «Факелом» оставил хорошее впечатление. Если говорить о ЦСКА, то после игры с «Ахматом» двоякие ощущения. Но это дерби — будет борьба за победу.



Если бы у «Локомотива» было шесть очков, то можно было бы оптимистично рассуждать о высоких местах команды. Но «Локомотив» хорошо готов функционально — есть реальные шансы побороться за призы по итогам РПЛ», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.