Ветеран "Зенита" Лепхин заявил, что у команды отсутствует запас прочности

Ветеран "Зенита" Константин Лепхин считает, что сине-бело-голубые испытывают проблемы с атакующими и защитными действиями. Его слова передает "Евро-Футбол.Ру". "Запас прочности? Его нет. Но из-за того, что идет определение стартового состава, а не потому, что защитники плохие. Семак пока определяется с двумя центральными защитниками. У "Зенита" проблемы с атакующими действиями, с реализацией и созданием моментов. Если раньше при Малкоме можно было создать один-два момента, которые этот легионер реализовывал, то сейчас никто эту роль на себя не взял", - сказал Лепехин. Сине-бело-голубые в текущем сезоне одержали две победы в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда идет на шестом месте. После четырех туров РПЛ первое место занимает "Краснодар" (12 очков). На два очка меньше у "Урала". 20 августа "Спартак" примет "Зенит" в Москве в рамках пятого тура РПЛ. Летом 2023 года "Зенит" покинули игроки стартового состава - полузащитники Малком и Далер Кузяев.