Волейболистка Антропова прокомментировала дебют за сборную Италии

«Играть на этой арене — уже невероятно, а к этом ещё и добавилось волнение от первого матча. Я очень рада тому, что надела голубую майку сборной — это замечательно, а тем более — в этой среде, с впечатляющей поддержкой фанатов.



Я только сегодня утром узнала, что буду играть. Благодарю своих товарищей по команде за доверие, которое было мне оказано. Моё выступление? Всегда можно добиться большего: обычно я склонна к тому, чтобы сосредотачиваться на ошибках, но главное — результат команды. Самое прекрасное воспоминание? Выход на поле и гимн — уникальные эмоции», — приводит слова спортсменки итальянское издание Volley News.