В «Ахмате» назвали причины увольнения Ташуева

Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал о причинах увольнения Сергея Ташуева с поста главного тренера грозненской команды.

«Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт. Здесь нужно доказывать каждый день: сегодня, завтра. Все, что было ранее, уже история, мемуары и воспоминания», — приводит слова Айдамирова Sport24.

15 августа «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Ташуевым, который возглавлял грозненцев с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне под его руководством команда потерпела пять поражений в шести матчах и одержала одну победу.

Сегодня, 18 августа, пресс-служба «Ахмата» сообщила о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на три года. Ранее специалист работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в «Ференцвароше».