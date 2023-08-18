В «Ахмате» назвали причины увольнения Ташуева
Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал о причинах увольнения Сергея Ташуева с поста главного тренера грозненской команды.
«Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт. Здесь нужно доказывать каждый день: сегодня, завтра. Все, что было ранее, уже история, мемуары и воспоминания», — приводит слова Айдамирова Sport24.
15 августа «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Ташуевым, который возглавлял грозненцев с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне под его руководством команда потерпела пять поражений в шести матчах и одержала одну победу.
Сегодня, 18 августа, пресс-служба «Ахмата» сообщила о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на три года. Ранее специалист работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в «Ференцвароше».
После 4 туров «Ахмат» занимает 11-е место в РПЛ с 3 очками. В 5-м туре грозненцы примут на своем поле «Оренбург». Встреча пройдет 20 августа в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.