Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играет с московским «Локомотивом». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.