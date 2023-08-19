Неймар не примет участия в ближайших матчах «Аль‑Хиляля» из‑за травмы

Завершился матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Хилялем" и "Аль-Фейхой". Встреча, которая прошла на стадионе "Аль-Хиляля", закончилась вничью со счетом 1:1. На 15-й минуте счет открыл игрок гостей Фэшн Сакала. На 20-й минуте отличился футболист "Аль-Хиляля" Абдулла Аль-Хамдан. Отметим, что перед этим матчем "Аль-Хиляль" презентовал бразильского нападающего Неймара, который перешел в саудовский клуб из французского "Пари Сен-Жермен". Также за "Аль-Хиляль" выступает бразильский нападающий Малком, который ранее выступал за петербургский "Зенит". Таким образом, "Аль-Хиляль" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе четыре очка. "Аль-Фейха" также набрал четыре балла, но располагается на пятой позиции. 24 августа "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Раедом". 25 августа "Айль-Фейха" сыграет с "Аль-Хазмом".