Казанский «Рубин» и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 26 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.