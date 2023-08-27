Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

Форвард теперь забивает в Германии.

«Бавария» обыграла «Аугсбург» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте, когда защитник «Аугсбурга» Феликс Удуохай отправил мяч в собственные ворота.

На 40-й минуте английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн реализовал пенальти и упрочил преимущество своей команды.

На 69-й минуте Кейн оформил дубль. Ассистентом в этом эпизоде выступил канадский защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

На 86-й минуте гости отыграли один мяч. После передачи боснийского полузащитника Эрмедина Демировича забил хорватский нападающий Дион Бельо.