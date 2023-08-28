"Спартак" сыграли в нулевую ничью с "Ахматом"

Один из грандов Премьер-лиги московский "Спартак" вновь разочаровал своих болельщиков. "Красно-белые" не смогли одолеть "Ахмат" (0:0), продлив свою серию без побед в матчах чемпионата до трех встреч.

Даже в предыдущих, успешных по результатам играх спартаковцев специалисты обращали внимание на ненадежную оборону. И правда: в пяти поединках во всех турнирах команда испанца Гильермо Абаскаля пропустила аж девять мячей. Многовато для претендента на чемпионство. Зато с атакой не было никаких проблем - 16 забитых мячей. Из крайности в крайность.

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Встреча с "Ахматом" в этом смысле удивила болельщиков "Спартака":команда впервые в сезоне оставила свои ворота на замке, но была бессильна впереди. Нет, моменты у ворот грозненцев хозяева создавали, однако все они возникали только благодаря индивидуальным действиям лидеров команды. Какой-то осмысленной игры в атаке зрители не увидели. И это не может не настораживать, особенно с учетом амбиций клуба.

Московская команда продлила серию без побед до трех матчей и скатилась на шестое место в таблице

- Мы недовольны ничьей, хотели победить. Тем не менее сегодня команда не пропустила - это шаг вперед. Нужно работать, быть самими собой, не спешить, показывать свободный футбол. Только тогда и придет результат, - считает Абаскаль.

По сложившейся в последнее время традиции Абаскаль высказался на тему судейства. Рулевому "Спартака" не понравилось, что соперники тянули время. Кроме того, Абаскаль не обошел стороной вопрос о неудачной серии "красно-белых" из трех встреч без побед. "Футболисты "Ахмата" много лежали на поле? А зачем о чем-то говорить, если ничего не меняется? Не хочу тратить на это энергию. Что касается последних результатов, то никто не задавал вопросов, когда мы 15 матчей не уступали дома - от "Зенита" до "Зенита". Никто ничего не говорил", - сказал Абаскаль.

"Ахмат" же после неудачного старта сезона воспрянул при новом главном тренере Мирославе Ромащенко. В двух турах команда набрала четыре очка благодаря крупной победе над "Оренбургом" (4:0) и ничьей со "Спартаком".

- Работы много, но уже, считаю, мы сделали большой скачок. Настрой сегодня был таким: если каждый выложится на все 100, то возьмем три очка. На ничью не полагались. "Ахмат" нацеливается на победу в каждом матче, - отметил Ромащенко.

Потихоньку приходит в себя после ухода бразильца Малкома "Зенит". На выходных питерский клуб принимал "Урал", до выезда в Санкт-Петербург набравший 13 очков в пяти турах. В очной встрече "сине-бело-голубые" не оставили гостям из Екатеринбурга никаких шансов - 4:0. Дубль оформил колумбиец Матео Кассьерра, по мячу забили Иван Сергеев и бразилец Клаудиньо.

Отметим, что зенитовцы ни разу не проиграли в 25 встречах с "Уралом" в Премьер-лиге - это самая долгая серия в турнире. "Хороший матч в нашем исполнении. Стараемся выжать максимум из той ситуации, в которую попали. Конечно, есть разница между игроками, начавшими сезон, и теми, кто к нам приходит. Меняются вводные, а мы подстраиваемся", - подчеркнул рулевой "сине-бело-голубых" Сергей Семак, для которого игра с "Уралом" стала 200-й в чемпионатах России в качестве главного тренера.

В свою очередь наставник команды из Екатеринбурга Виктор Гончаренко отметил, что из такого поражения можно сделать определенные выводы: "Есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания того, куда мы идем. Ребята оттолкнутся от этого. Нельзя играть так удобно для соперника. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать", - заявил Гончаренко.

Настоящий триллер выдали в Казани "Рубин" с "Динамо" (2:2). Уступая в счете и находясь в меньшинстве после удаления уругвайского защитника Николаса Маричаля, "бело-голубые" благодаря эффектным голам Дениса Макарова и Дмитрия Скопинцева едва не вырвали столь важную победу. Но хозяева спасли ничью уже на 95-й минуте - отличился ганский форвард Джоэль Фамейе.

- Футбол изменчив. С "Зенитом" мы забили на последних секундах, а сегодня пропустили. Конечно, "Динамо" могло забрать три очка, однако нужно отдать должное сопернику, - признался тренер "бело-голубых" чех Марцел Личка.

Рулевой же "Рубина" Рашид Рахимов похвалил свою команду за проявленный характер.