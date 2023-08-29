Русский игрок японского ВК «Сантори Санбердз» Мусэрский подвел итоги сезона

«Да, тяжело побеждать, когда были какие-то внутренние проблемы в команде; их было довольно-таки много, а на их решение потребовались время и силы. Если честно, второе место – удачный для нас результат, исходя из того, что было. Посмотрим, что будет в этом году. Многое изменится.



Дело в коммуникации руководства и игроков? И с руководством… Не хочу это выносить. Просто накопились проблемы, которые требовали безотлагательного решения. Они были отложены на период первых двух золотых сезонов и по истечении этого времени требовали к себе внимания. И это время пришло. Начали всплывать разные вопросы, стали возникать мелкие разногласия. Считаю, что команда довольно мужественно справилась с этим вызовом», — сказал Мусэрский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.