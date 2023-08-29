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Мужская сборная России по волейболу обыграла Беларусь

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче.

Мужская сборная России по волейболу обыграла Беларусь
© Российская Газета

Встреча между российскими и белорусскими волейболистами прошла в Москве во дворце спорта "Динамо". Сборная России уверенно контролировала ход игры и добилась победы в трех партиях - 25:8, 25:21, 25:12.

30 августа эти команды встретятся снова. Матч пройдет в ретростилистике и по правилам, которые действовали в 80-е годы прошлого века, то есть с переходом подачи. Каждая партия будет играться до 15 очков.

Матч посвящен столетию отечественного волейбола, которое отмечалось 28 июля.