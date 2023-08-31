Женский волейбольный матч в США установил мировой рекорд посещаемости

Матч регулярного чемпионата студенческой лиги США (NCAA) установил мировой рекорд посещаемости женского спортивного мероприятия.

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Игра прошла вчера в столице штата Небраска в Линкольне между командами «Небраской» и «Омахой» и собрала 92003 зрителя.

Видео доступно в YouTube-канале Nebraska Huskers. Права на видео принадлежат Nebraska Huskers.

Хозяйки площадки одержали победу со счётом 3:0.

Предыдущий рекорд был установлен 22 апреля 2022 года в Барселоне на финале женской Лиги чемпионов. В волейболе рекорд принадлежал матчу чемпионата Европы в 2017 году между командами Польши и Сербии, который собрал на Национальном стадионе в Варшаве 65407 зрителей.