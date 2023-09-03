Агент Изидора прокомментировал побег футболиста из "Локомотива"

Агент нападающего Вильсона Изидора прокомментировал ситуацию, которая возникла между игроком и клубом.

"Локомотив" сообщил о том, что Изидор самовольно покинул команду и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов.

Агент игрока Гарольд Ичбиа обвинил в сложившейся ситуации московский клуб.

"Вильсон подписывал соглашение с "Локомотивом" на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно? Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, "Локомотив" не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство "Локомотива" отклонило уже два предложения: от "Марселя" и "Меца"", - цитирует агента Sport24.

Агент рассказал о том, что были предложения от двух клубов - "Марселя" и "Меца", но они не были приняты.