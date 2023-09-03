Агент Изидора прокомментировал побег футболиста из "Локомотива"
Агент нападающего Вильсона Изидора прокомментировал ситуацию, которая возникла между игроком и клубом.
"Локомотив" сообщил о том, что Изидор самовольно покинул команду и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов.
Агент игрока Гарольд Ичбиа обвинил в сложившейся ситуации московский клуб.
"Вильсон подписывал соглашение с "Локомотивом" на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно? Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, "Локомотив" не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство "Локомотива" отклонило уже два предложения: от "Марселя" и "Меца"", - цитирует агента Sport24.
Агент рассказал о том, что были предложения от двух клубов - "Марселя" и "Меца", но они не были приняты.
"Единственное правильное решение, которое может быть - отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: "Это бизнес, мы хотим денег". Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно. Мы будем стараться найти решение. "Локомотив" просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение", - сказал Ичбиа.