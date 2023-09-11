Отказавшийся играть в России иностранец высказался о переходе в «Зенит»

«Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом», — заявил 23-летний футболист. Он подчеркнул, что это пойдет ему на пользу.