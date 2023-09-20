Семшов: оптимальным вариантом для Бакаева был бы переход в российский клуб

«Самый оптимальный вариант для Бакаева был бы перейти в российский клуб. Ему было бы легче адаптироваться, плюс тут он на виду. Но так как всё произошло под конец трансферного окна, то понятно, что он выбрал то, что было доступно. Потому что, безусловно, лучше играть, чем находиться в подвешенном состоянии — то ты играешь, то нет. Аренда оптимальна на данный момент. Многие говорят, что у Бакаева не получилось в «Зените». Думаю, что у него была серьёзная конкуренция и он её немого психологически не выдержал. Когда ему предоставлялся шанс, он не всегда им пользовался.