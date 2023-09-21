Паскуаль рассказал о настрое «Зенита» на Суперкубок Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«С одной стороны, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это всё таки тренировочный турнир, но в нём участвуют две очень серьёзные турецкие команды, поэтому мы относимся к нему, как к официальному.

Да, у нас в составе произошли серьёзные изменения, но каждый год мы пытаемся извлекать максимум из тех игроков, которые есть в нашем распоряжении», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».