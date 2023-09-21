Паскуаль рассказал о настрое «Зенита» на Суперкубок Единой лиги ВТБ
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«С одной стороны, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это всё таки тренировочный турнир, но в нём участвуют две очень серьёзные турецкие команды, поэтому мы относимся к нему, как к официальному.
Да, у нас в составе произошли серьёзные изменения, но каждый год мы пытаемся извлекать максимум из тех игроков, которые есть в нашем распоряжении», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
Напомним, в Суперкубке примет участие «Фенербахче» вместе с ещё одним турецким клубом, «Бешикташем». Соревнования состоятся с 21 по 24 сентября. Помимо «Фенербахче» и «Бешикташа», на турнире выступят российские клубы УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.