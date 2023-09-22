Олимпийская чемпионка по волейболу скончалась на 44‑м году жизни

— С грустью и огромным сожалением Бразильская конфедерация волейбола восприняла в четверг вечером известие о смерти олимпийской чемпионки Валевской. Валевска была особенным игроком, ее карьеру в спорте будут всегда помнить и уважать. В это трудное время CBV соболезнует семье и друзьям этой великой волейболистки, — говорится в сообщении.