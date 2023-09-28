Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг
Российский волейболист Максим Ивлиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
Как отмечается, спортсмен согласился с наказанием FIVB, признав, что в его пробе, взятой во внесоревновательный период — 20 ноября 2013 года, — было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Срок отстранения 28 летнего доигровщика истечет 19 апреля 2025 года.
Дело в отношении Ивлиева является частью расследования, которое FIVB начала после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило данные и образцы, собранные в московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
В прошлом сезоне Ивлиев выступал за кемеровский «Кузбасс». Также он играл за краснодарское «Динамо», воронежский «Кристалл», подмосковную «Искру».