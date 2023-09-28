Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года

Российский волейболист Максим Ивлиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

© Соцсети

Как отмечается, спортсмен согласился с наказанием FIVB, признав, что в его пробе, взятой во внесоревновательный период — 20 ноября 2013 года, — было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Срок отстранения 28 летнего доигровщика истечет 19 апреля 2025 года.

Дело в отношении Ивлиева является частью расследования, которое FIVB начала после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило данные и образцы, собранные в московской антидопинговой лаборатории (LIMS).