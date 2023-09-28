Изидор: меня удивило, что "Локо" быстро решил отпустить меня в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор рассказал, что его переход из "Локомотива" был улажен моментально. Об этом он заявил "Чемпионату". "Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с "Зенитом", потому что петербуржцы хотят пригласить меня. И я тогда немного удивился – ведь "Локо" отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это? Договорились моментально! Как я уже сказал, меня удивило то, что "Локо" так быстро решил отпустить меня в "Зенит", но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу", - сказал Изидор. Изидор перебрался в "Зенит" в сентябре 2023 года после полутора лет, проведенных в московском "Локомотиве". 17 сентября в своей дебютной игре за сине-бело-голубых нападающий забил гол в ворота "Рубина". Матч завершился со счетом 3:0. Всего форвард провел за "Зенит" два матча в чемпионате России, отличившись один раз. После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит", набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На одно очко больше у "Крыльев Советов". Лидирует по-прежнему "Краснодар", набравший 21 очко.