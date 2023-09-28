Российский волейболист дисквалифицирован на два года

Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг
Российский волейболист Максим Ивлиев получил двухлетний бан за допинг.
Спортсмен признал вину в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию волейбола.
В пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.
Дисквалификация 28-летнего Ивлиева отсчитывается с 20 апреля 2023 года и продлится до 19 апреля 2025 года.
Прошлый сезон игрок провел в кемеровском «Кузбассе», ранее выступал за «Тюмень» и барнаульский «Университет».
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