Матч с ЦСКА не должен повлиять на будущее Абаскаля в «Спартаке», считает Гранат

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат заявил, что испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет свой пост, если команда не обретет стабильность. В воскресенье «красно белые» проиграли «Крыльям Советов» в гостевом матче 10 го тура МИР РПЛ со счетом 0:4. — Если команду будет также лихорадить, то Абаскаль не задержится в «Спартаке». Но матч с ЦСКА не станет решающим. Не то время, чтобы сливать тренера. Матч с ЦСКА, конечно, очень важен — дерби, но не менее важно забирать очки с командами из нижней части таблицы. Осталось меньше двух месяцев до паузы — не время, чтобы снимать тренера, — сказал Гранат Metaratings.ru. После десяти проведенных матчей «Спартак» идет на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Metaratings.ru