«Спартак» хочет пригласить главного тренера «Краснодара»

Руководство московского «Спартака» заинтересовано в том, чтобы команду возглавил Владимир Ивич, который сейчас работает в «Краснодаре». Боссы «красно-белых» хотят, чтобы сербский специалист заменил испанца Гильермо Абаскаля. Об этом сообщил известный спортивный журналист Иван Карпов.

По информации источника, в контракте Ивича с «Краснодаром» прописана сумма неустойки за его досрочное расторжение — 900 тысяч евро. Если серб даст согласие на переезд в Москву, то «Спартаку» придется выплатить компенсацию «быкам».