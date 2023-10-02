РФС подтвердил проведение матча сборных России и Камеруна 12 октября в Москве

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте подтвердил информацию о проведении товарищеского матча сборных России и Камеруна в Москве в начале октября.

Встреча российской национальной команды с соперником из Африки пройдет на «ВТБ Арене», домашнем стадионе московского «Динамо», 12 октября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Матч сборных России и Камеруна в этом октябре станет третьей встречей в истории этих национальных команд. В 1994 году российские футболисты разгромили африканцев 6:1 на чемпионате мира, а в 2011 году товарищеский матч команд завершился вничью 0:0.

Игра с Камеруном станет для сборной России первой с сентября. Тогда подопечные главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта и один матч с Катаром. Россияне не одержали ни одной победы в этих встречах.