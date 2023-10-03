Экс-футболист "Локомотива" Гуренко назвал Кордобу лучшим футболистом РПЛ

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Сергей Гуренко заявил, что колумбиец Джон Кордоба, выступающий за "Краснодар", является лучшим легионером Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet. "Ярче всего из легионеров себя проявляет Кордоба. Он выделяется на поле. Агрессивно и полезно играет на команду, забивает голы. Результаты "быков" связаны с его хорошей игрой в том числе", - сказал Гуренко. Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. В текущем сезоне колумбиец забил четыре мяча, а также отметился двумя результативными передачами. До перехода в "Краснодар" Кордоба выступал за испанский "Эспаньол", немецкие "Майнц", "Кельн" и "Герту". В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" занимает первое место, набрав 24 очка. На втором месте идут самарские "Крылья Советов", имея в активе 21 очко. Замыкает тройку сильнейших московский "Локомотив", набрав 18 очков.