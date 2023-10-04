«Велес» остался без главного тренера

Главный тренер московского «Велеса» Евгений Бушманов покинул свой пост, сообщает Legalbet.

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Источник не раскрывает никаких причин увольнения, также неизвестно, почему решение об отставке Бушманова было принято именно сейчас. Новым главным тренером «Велеса» может стать работавший ранее в «Уфе» и волгоградском «Роторе» Алексей Стукалов.

«Велес» занимает 9-е место в турнирной таблице Второй лиги после 12 туров, набрав 13 очков.

51-летний Бушманов возглавил «Велес» лишь в июле 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Московский клуб никак не комментировал информацию об увольнении специалиста.

Большую часть своей тренерской карьеры Бушманов провел, не выезжая за пределы Подмосковья. Специалист работал в тренерском штабе «Локомотива» при Рашиде Рахимове, а также занимал различные должности в «Химках». Также Бушманов успел поработать со второй командой «Спартака», «Строгино» и юниорской сборной России.