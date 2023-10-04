«Велес» остался без главного тренера

Бушманов покинул пост главного тренера «Велеса»
Главный тренер московского «Велеса» Евгений Бушманов покинул свой пост, сообщает Legalbet.
Источник не раскрывает никаких причин увольнения, также неизвестно, почему решение об отставке Бушманова было принято именно сейчас. Новым главным тренером «Велеса» может стать работавший ранее в «Уфе» и волгоградском «Роторе» Алексей Стукалов.
«Велес» занимает 9-е место в турнирной таблице Второй лиги после 12 туров, набрав 13 очков.
51-летний Бушманов возглавил «Велес» лишь в июле 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Московский клуб никак не комментировал информацию об увольнении специалиста.
Большую часть своей тренерской карьеры Бушманов провел, не выезжая за пределы Подмосковья. Специалист работал в тренерском штабе «Локомотива» при Рашиде Рахимове, а также занимал различные должности в «Химках». Также Бушманов успел поработать со второй командой «Спартака», «Строгино» и юниорской сборной России.
Бушманов – воспитанник ярославского «Шинника». Также за свою профессиональную игровую карьеру он успел поиграть за «Спартак», ЦСКА, «Торпедо» и самарские «Крылья Советов».