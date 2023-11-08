Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче Суперлиги
Казанское «Динамо» в гостях одолело калининградский «Локомотив» в матче 6 го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3–2 (19:25, 25:19, 25:18, 23:25, 16:14) в пользу гостей.
Остальные матчи дня завершились следующим образом:
«Уралочка НТМК» (Свердловская обл.) - Тулица (Тульская обл.) - 1–3 (25:19, 16:25, 21:25, 19:25)
«Протон» (Саратов) — «Динамо Метар» (Челябинск) — 3–0 (25:19, 25:20, 25:18)
«Заречье Одинцово» (Московская обл.) - Енисей (Красноярск) - 3–1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:20)
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Краснодар) - 3–2 (25:22, 25:21, 15:25, 20:25, 15:12)