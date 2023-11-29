ВК «Локомотив» продлил серию побед в ЧР

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо ЛО» в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу.

© Соцсети

Встреча в Новосибирске завершилась счетом 3–0 (25:20, 25:17, 25:21).

«Локомотив», продливший победную серию до четырех матчей, с 21 очком лидирует в турнирной таблице суперлиги. «Динамо ЛО» (12) располагается на восьмой строчке.