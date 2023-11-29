ВК «Локомотив» продлил серию побед в ЧР

Волейболисты «Локомотива» обыграли «Динамо‑ЛО» и продлили серию побед в ЧР до четырех матчей
Новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Динамо ЛО» в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Новосибирске завершилась счетом 3–0 (25:20, 25:17, 25:21).
«Локомотив», продливший победную серию до четырех матчей, с 21 очком лидирует в турнирной таблице суперлиги. «Динамо ЛО» (12) располагается на восьмой строчке.
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