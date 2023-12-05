Анонсирован финал Кубка России по волейболу среди мужчин

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём телеграм-канале опубликовала информацию о месте и времени проведения финального матча Бетсити Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы.

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Матч между «Динамо» (Москва) и действующим обладателем трофея командой «Зенит-Казань» состоится в Москве 24 декабря. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.