Василий Карасёв извинился перед болельщиками МБА за игру с «Зенитом»

«Нужно извиниться перед болельщиками за ужасную игру, было стыдно и хотелось провалиться под землю. В перерыве не настроили команду, выдали две совершенно разные половины. В первой что-то получалось, но тоже смазали концовку, а с первой минуты второй половины команды уже просто не было – «Зенит» поймал кураж и где-то уже просто издевался над нами», – заявил Карасёв на послематчевой пресс-конференции.