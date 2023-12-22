«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Константиновым

Болгарский специалист Пламен Константинов останется на посту главного тренера новосибирского «Локомотива», сообщает пресс служба клуба.
Новый контракт с 50 летним тренером рассчитан еще на два года — на сезоны -2024/25 и -2025/26 — по системе «1+1».
Константинов работает с российской командой с 2016 года. В сезоне 2019/20 он привел ее к золотым медалям чемпионата России. Также «Локомотив» под его руководством трижды становился бронзовым призером суперлиги, один раз стал вице чемпионом страны.
— Очень рад, что клуб принял такое решение. Пламен уже стал неотъемлемой частью «Локомотива». Новосибирцы на протяжении многих сезонов добиваются больших успехов и находятся в топе российских команд — вклад Пламена в работу коллектива огромен. Его любят и ценят болельщики, он кропотливо обучает молодых игроков и доводит их до уровня высшего мастерства. Пламен продолжит работать в «Локомотиве» в это непростое время, продление контракта — отличное решение, — отметил председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных.
В текущем сезоне «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны после 12 матчей.