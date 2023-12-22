«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Константиновым

— Очень рад, что клуб принял такое решение. Пламен уже стал неотъемлемой частью «Локомотива». Новосибирцы на протяжении многих сезонов добиваются больших успехов и находятся в топе российских команд — вклад Пламена в работу коллектива огромен. Его любят и ценят болельщики, он кропотливо обучает молодых игроков и доводит их до уровня высшего мастерства. Пламен продолжит работать в «Локомотиве» в это непростое время, продление контракта — отличное решение, — отметил председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных.