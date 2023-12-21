«Вся жизнь перед глазами пролетела». Карасёв — о страшном падении в матче с ЦСКА

«Сейчас уже гораздо лучше себя чувствую. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Я сначала упал, понимал, что идёт болевой шок. Хотел полежать немножко, а потом понимаю, что я не могу ногами шевелить вообще. В тот момент стало страшно. Сразу подумал: «Не дай бог инвалидное кресло». Потом меня повезли в больницу. Практически три дня был. Ноги чувствовал, но двигать не мог. Сейчас самое главное — головой понять, что у меня всё нормально и я готов возвращаться потихоньку. Нужно силу вернуть обратно в ноги и с этого момента смотреть, как буду себя ощущать», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».