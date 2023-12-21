Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 12-го тура

Вчера, 20 декабря, завершился 12-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

После 12-го тура в первенстве лидирует «Локомотив» с 32 очками. Второе место занимает «Зенит-Казань» (28 очков).