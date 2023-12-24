Казанский "Зенит" стал 12-кратным победителем Кубка России по волейболу

Казанский "Зенит" является рекордсменом по победам в Кубке России, команда стала победителем соревнований в 12-й раз.

Также на счету казанского клуба 11 побед в чемпионатах России, девять - в суперкубке страны. "Зенит" шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и один раз становился победителем клубного чемпионата мира.