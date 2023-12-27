В конце встречи Уразов подбежал к трибуне и пригласил на площадку свою девушку, после чего сделал ей предложение на глазах у зрителей и партнёров по команде. На предложение Уразова девушка ответила согласием. Видео с трогательным моментом размещено в официальном телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.