Дюков рассказал, когда судьи из Саудовской Аравии могут начать обслуживать матчи РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда судьи из Саудовской Аравии могут начать обслуживать матчи МИР Российской Премьер-Лиги.

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«Возможно, уже весной мы их пригласим для работы в РПЛ. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасёва. Мне кажется, он не откажется от ещё одной поездки в Саудовскую Аравию», — приводит слова Дюкова «Спорт-экспресс».

Напомним, в октябре РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Уже в ноябре российский арбитр Сергей Иванов обслуживал матч Саудовской Про-Лиги «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазм» (2:1), находясь на системе VAR.