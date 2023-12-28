На смену главному тренеру российского волейбольного клуба пришел его внук

Главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.
Ему на смену пришел внук — Михаил Карполь. Ранее специалист возглавлял молодежную команду «Уралочки», был старшим тренером основного состава, а также в сезоне-2021/2022 занимал пост главного тренера.
85-летний Николай Карполь возглавлял «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством команда стала 11-кратным чемпионом СССР и 14-кратным победителем первенства России.
Николай Карполь также тренировал сборные СССР и России. Вместе с советской командой он стал двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а российскую сборную приводил к двум серебряным олимпийским медалям. Карполь является самым титулованным волейбольным тренером мира.