На смену главному тренеру российского волейбольного клуба пришел его внук

Главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Ему на смену пришел внук — Михаил Карполь. Ранее специалист возглавлял молодежную команду «Уралочки», был старшим тренером основного состава, а также в сезоне-2021/2022 занимал пост главного тренера.

85-летний Николай Карполь возглавлял «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством команда стала 11-кратным чемпионом СССР и 14-кратным победителем первенства России.