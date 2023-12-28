В «Уралочке» заявили, что Николай Карполь остаётся главой клуба после назначения внука

«У нас структура клуба называется ВК «Уралочка», в которой главным тренером является и будет являться Николай Васильевич Карполь — он жив, здоров, и работает.

У «Уралочки» две команды. Основная команда — «Уралочка-НТМК», выступающая в Суперлиге. Именно её сейчас возглавил Михаил Карполь. Также есть дубль, который называется «Уралочка-2», — там свой тренер. Николай Васильевич является руководителем клуба. То есть он контролирует главных тренеров обеих команд», — заявили в пресс-службе «Уралочки-НТМК» корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.