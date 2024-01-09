Волейболистка Федоровцева рассказала, какие продукты привозят ей из России в Турцию

Волейболистка «Фенербахче» Федоровцева рассказала, какие продукты привозят ей из России в Турцию
Волейболистка «Фенербахче» и сборной России Арина Федоровцева в интервью «Матч ТВ» рассказала, что родители привозят ей из России докторскую колбасу, сосиски, сгущенное молоко и сырок «Дружба».
Федоровцева с 2021 года выступает за «Фенербахче». В составе команды 19 летняя россиянка выиграла чемпионат и Суперкубок Турции, а также завоевала бронзу клубного чемпионата мира.
— По чему больше всего скучаешь в Турции?
— В целом мне несвойственно сильно скучать. Бывают, конечно, разовые вспышки, когда хочется чего то, чего нет рядом. Хотелось бы чаще видеться с родными, друзьями, больше проводить время с ними. Но семья периодически приезжает ко мне, мы видимся, поэтому сильного недостатка в общении не ощущаю.
— По русской кухне не скучаешь?
— В плане еды можно адаптироваться, я и сама готовлю дома. В Стамбуле сейчас достаточно много магазинов с российскими продуктами. Плюс когда родители приезжают, они привозят продукты, по которым больше всего соскучилась.
— Что конкретно привозят?
— Докторскую колбасу, сосиски, сгущенку, сырок «Дружба», я очень люблю его. Мама варит мне суп с этим сырком. Раньше привозили творог, сейчас уже нашли его в Стамбуле, — сказала Федоровцева «Матч ТВ».