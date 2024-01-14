Гандболистки клуба «Ростов‑Дон» разгромили ЦСКА в матче чемпионата России
«Ростов Дон» разгромил московский ЦСКА в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча в Москве завершилась со счетом 32:21 (18:10) в пользу гостей. По шесть мячей в составе победительниц забросили Кристина Кожокарь и Екатерина Зеленкова, у ЦСКА шесть раз отличилась Екатерина Ильина.
Для донского клуба эта победа стала 12 й подряд, «Ростов Дон» с 40 очками лидирует в турнирной таблице. ЦСКА (35) идет на втором месте.