Игрок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о завершении карьеры

Защитник петербургского “Зенита” Марио Фернандес высказался о возможном завершении карьеры. – Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру, наверное, самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас я не думаю над этим вопросом.

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Напомним, Марио Фернандесу 32 года. С лета 2023 года бразильский футболист, имеющий гражданство России, выступает в составе петербургского “Зенита”. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что Фернандес уже выступал в РПЛ. С 2012 по 2022 год Марио играл в составе московского ЦСКА.