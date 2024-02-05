Волейболист Никита Зудин перешел в московское «Динамо» на правах аренды

Доигровщик подмосковного ЦСКА Никита Зудин взят в аренду до конца сезона московским «Динамо» . Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Динамо».

Причиной взятия нового игрока в клуб являются травмы других игроков: Дениса Богдана и Ярослава Подлесных. По мнению главного тренера «Динамо» Константина Брянского, Никита Зудин является состоявшимся игроком, которого хотят забрать себе несколько клубов, поэтому он сможет помочь как минимум в тренировочном процессе. Дальнейшие достижения будут зависеть от результативности самого игрока