Сергей Троцкий заменил Алексея Бабешина на посту главного тренера ВК «Кузбасс»

47-летний белорусский специалист работает в штабе «Кузбасса» с 2021 года и тренирует молодёжный состав команды. До кемеровского клуба Троцкий возглавлял женскую команду из Могилёва «Коммунальник-МГУ» (2019–2021), руководил казахстанским «Павлодаром», где ранее также выступал в качестве играющего тренера, в сезоне-2015/2016 являлся тренером волейбольной сборной Казахстана до 23 лет, а в сезоне-2019/2020 был наставником белорусской мужской молодёжной команды U20.