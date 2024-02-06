Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 21-го тура

В среду, 7 февраля, пройдут матчи 21-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Напомним, в вынесенной встрече 21-го тура, которая состоялась 25 января, казанский «Зенит» в гостях одолел «Динамо» из Ленинградской области. Матч закончился со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) в пользу подопечных Алексея Вербова.