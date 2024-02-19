«Чем ему сложнее, тем он лучше играет». Абаскаль — о Промесе

«Он был тише, чем обычно. Он очень активный человек, даже слишком. Он лидер. У него чрезвычайно сильный менталитет. Он знает, что всё, чего он достиг в своей жизни, было основано на усилиях и борьбе с невзгодами. И он будет продолжать в том же духе», — приводит слова человека из окружения Промеса Relevo.