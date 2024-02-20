Волейболисты «Газпрома‑Югры» обыграли «Нефтяник» в чемпионате России

Сургутский клуб «Газпром Югра» победил оренбургский «Нефтяник» в гостевом матче 24 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча завершилась со счетом 3–0 (26:24, 25:22, 25:12) в пользу гостей.

В другом матче дня красноярский «Енисей» на выезде обыграл «Югру Самотлор» из Нижневартовска — 3–0 (28:26, 25:17, 27:25).

В турнирной таблице Суперлиги «Енисей» (43 очка) занимает шестое место, «Газпром Югра» идет 11 й (27), «Нефтяник» (22) находится на 14 й позиции, а «Югра Самотлор» (13) располагается на последнем, 16 м, месте.