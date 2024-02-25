Казанский «Зенит» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по волейболу

Казанский «Зенит» на выезде победил уфимский «Урал» в матче 25 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3–0 (25:15, 25:19, 25:22) в пользу казанцев.

«Зенит» набрал 63 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице, уфимцы с 23 баллами идут на 13 й строчке.